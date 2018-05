Gelderner Polizei sucht Hinweise : Geld und Uhren aus Bauernhaus gestohlen

Geldern Einbrecher haben sich in Geldern am Donnerstag zwischen 6.30 und 17.30 Uhr Zutritt zu einem Bauernhaus an der Kapellener Straße in Höhe des Stellenwegs verschafft.

Die Täter öffneten gewaltsam eine Tür an der Lagerhalle. Die Lagerhalle grenzt an das Wohnhaus an und ist mittels einer Tür mit dem Wohnhaus verbunden. Im Inneren des Hauses durchsuchten die Täter alle Räume und entwendeten Bargeld sowie mehrere Uhren.

Hinweise zu verdächtigen Personen an die Kripo in Geldern unter Telefon 02831 1250.

(RP)