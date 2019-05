Fußball : Wichtiges Spiel für den FC Aldekerk II

Aldekerk (for) Fußball-Kreisliga B, Gruppe 3: FC Aldekerk II – SV Walbeck II (Do., 20 Uhr). „Wir wollen schnellstmöglich den Klassenerhalt klar machen“, formuliert Aldekerks Trainer André Lemmen das aktuelle Ziel.

Schon am Donnerstag könnte das so gut wie erreicht sein, sollte der angepeilte Dreier gelingen. Der Gegner aus dem Spargeldorf ist stark angeschlagen und konnte in der Rückrunde erst zwei Spiele für sich entscheiden. Zuletzt kassierte man sogar zwei deftige Klatschen. „Wir werden auf jeden Fall was ändern und wollen in den nächsten Spielen ein anderes Gesicht zeigen“, kündigt Walbecks Trainer Klaus Thijssen an.