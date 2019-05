Fußball : Der B-Ligist und seine Luxus-Kabine

Veert Der Umkleideraum des Dorfvereins hat Bundesliga-Format. Die Trainer Daniel Neuer, Timo Pastoors und Waldemar Molderings wollen damit den sportlichen Aufschwung ankurbeln. Und hoffen auf den einen oder anderen Neuzugang.

Das ist einmalig. Die erste Fußball-Mannschaft des SV Veert kickt zwar gerade einmal in der Kreisliga B. Doch dafür hat immerhin schon einmal die Umkleidekabine Bundesliga-Format. Mit hochwertigem Mobiliar sind 18 individuelle Plätze samt Schränken und Sitzbänken gestaltet worden. In Kürze kommen noch grafisch bearbeitete Spielerporträts hinzu, damit alle Kicker ohne Umschweife die für sie bestimmte Stelle finden.

Sogar eine elektrisch verstellbare Massageliege gehört zum Inventar. Diese haben sich die Schwarz-Gelben übrigens aus der Geschäftsauflösung eines Kosmetik-Studios gesichert. Und die Möglichkeit, professionelle Spielanalysen vornehmen zu können, darf selbstverständlich ebenfalls nicht fehlen. Idee und Umsetzung gehen übrigens auf das Konto des Trainer-Trios Timo Pastoors, Daniel Neuer und Waldemar Molderings. Pastoors schildert den Hintergrund der außergewöhnlichen Aktion: „Wir möchten in Zukunft sportlich noch einiges bewegen und über kurz oder lang wenigstens die Rückkehr in die Kreisliga A schaffen. In Veert gibt’s für Fußballer nichts zu verdienen. Also haben wir uns überlegt, wie wir andere Anreize schaffen können, um den einen oder anderen Neuzugang für uns gewinnen zu können.“