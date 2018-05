Issum: Neue Unterkunft mit Gruppenraum

Issum Gute Voraussetzungen an der Lindenau für ehrenamtliche Flüchtlingshilfe.

Die neue Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge an der Lindenau in Issum ist fertig gestellt. Die Unterkunft ist unterteilt in drei Häuser, die insgesamt 28 Apartments beinhalten. Die Größen der Apartments liegen zwischen 22,11 und 28,38 Quadratmeter und sind nur für den vorübergehenden Aufenthalt vorgesehen.