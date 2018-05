Straelen: Stadt Straelen legt Parkraumkonzept vor

Straelen Derzeit stehen im Zentrum der Blumenstadt 1800 Parkplätze zur Verfügung.

Die Straelener Innenstadt entwickelt sich. Nicht nur die Umgestaltung der Wälle, auch der geplante Neubau des Rewe-Vollsortimenters und des dm-Drogeriemarktes werden nach Überzeugung der Verwaltung die Blumenstadt aufwerten. Die Gebäude sollen im Laufe des nächsten Jahres auch auf dem Gelände des Ostwall-Parkplatzes entstehen. "Verständlicherweise gibt es Befürchtungen, dass es dadurch schwierig werden könnte, in der Innenstadt einen Parkplatz zu finden", sagt Bürgermeister Hans-Josef Linßen.

"Daher - und um langfristig gut aufgestellt zu sein - haben wir die Parkplatzsituation in unserer Stadt von einem Verkehrsplanungsbüro analysieren lassen." Das nun vorgelegte Parkraumkonzept untersucht die aktuelle und künftige Situation in der Innenstadt. Insgesamt stehen im Zentrum mehr als 1800 Parkplätze zur Verfügung. Durch den geplanten Neubau von Rewe und dm fallen am Ostwall zunächst 200 Stellplätze weg. Sie werden 2019 durch 120 Kundenparkplätze und etwa 80 Plätze im Bereich Friedhof/Gelderner Straße ersetzt.