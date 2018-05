Handball: 45 Tore - ATV-Frauen zerlegen Gäste im letzten Saisonspiel

Aldekerk Handball-Oberliga Frauen: TV Aldekerk II - Rheydter TV 45:17 (21:8). Während Rheydt mit gerade mal einer Auswechselspielerin nach Aldekerk gekommen war, hatte ATV-Coach René Baude einen mehr als vollen Kader. 17 Aktive hätte er einsetzen können, wenn das Regelwerk es zulassen würde.

Durch den klaren Erfolg am letzten Spieltag sind die Aldekerkerinnen in der Tordifferenz sogar noch an den erstplatzierten Duisburgerinnen vorbei gezogen. Mit 125 Toren plus zeigt das Team eindrucksvoll auf, dass es trotz der Jugendlichkeit und Mehrfachbelastung der Herausforderung Oberliga mehr als gewachsen ist. Ein Ergebnis, das so zu Saisonbeginn sicher nicht zu erwarten war. Ob es am Ende der zweite oder dritte Platz für den ATV II in der ersten Oberligasaison der jungen Mannschaft würde, musste am Sonntag das Spiel der Bergischen Panther zuhause gegen Düsseldorf entscheiden. Die Panther waren genau das Gegenteil von Rheydt, hatten eine hervorragende Rückrunde hingelegt und gerade im Saisonspurt noch mal richtig Gas gegeben. Das konnten sie auch final bestätigen, gewannen mit 37:30 ihr letztes Heimspiel und sicherten damit Platz zwei vor Aldekerk.