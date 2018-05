Handball: Handball: Issums Frauen steigen ab

Issum Handball-Verbandsliga Frauen: TV Anrath - TV Issum 30:22 (13:8). Das Unmögliche ist Issums Handballfrauen in der letzten Begegnung der Saison nun doch nicht gelungen. Beim TV Anrath unterlag das Verbandsliga-Team von Trainer Werner Konrads klar und steigt infolgedessen in die Landesliga ab.

"Wir haben die Leistung aus den vergangenen Meisterschaftsspielen diesmal in Anrath nicht mehr abrufen können", erklärte Trainer Konrads die deutliche Niederlage seiner Mannschaft. Zwar waren die Issumerinnen noch gut in die Begegnung gestartet, bekamen aber mit zunehmender Spielzeit immer größere Probleme mit der doch recht ruppigen Gangart der Gastgeberinnen. "So gerieten wir in Rückstand, was mit dem Druck, gewinnen zu müssen, für Verkrampftheit gesorgt hat, die im weiteren Spielverlauf dann größer wurde." So konnte auch nach der Pause der hohe Rückstand aus der ersten Hälfte nicht mehr aufgeholt werden. Zeitgleich gewann der direkte Abstiegskonkurrent Dinslaken mit einem Tor Vorsprung in Kaldenkirchen.