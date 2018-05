Leichtathletik: Halbmarathon läuft aus

Weeze Die 40. Auflage der traditionsreichen Weezer Leichtathletik-Veranstaltung ist die letzte. Grund sind sinkende Teilnehmerzahlen. 1986 starteten 450 Langläufer - im vergangenen Jahr waren es noch 185.

Alles endet irgendwann. Das trifft jetzt auch auf den Weezer Pfingstlauf zu. Die 40. Ausgabe der traditionsreichen Veranstaltung findet am Pfingstmontag, 21. Mai, zum letzten Mal statt. Noch einmal können die Läufer über die verschiedenen Strecken an den Start gehen. Begonnen wird um 10 Uhr mit dem Halbmarathon. Anschließend folgen die Fünf-Kilometer-Läufe für Jedermann und die Walker, sowie die Bambini und Schülerläufe. So viele Möglichkeiten teilzunehmen gab es nicht immer beim Pfingstlauf, ein Blick zurück in die Geschichte des Events zeigt das.

Ebenso bemerkenswert war die Leistung von Rollstuhlfahrer Alex de Türk, der nicht nur in diesem Jahr 1988, sondern auch in den darauffolgenden als erster ins Ziel kam und seine eigenen Bestzeiten immer wieder unterbot. Die Teilnahme von Rollstuhlfahrern war in Weeze jedoch nur von kurzer Dauer. Die Strecke entpuppte sich irgendwann als dafür nicht wirklich geeignet. 1990 endete noch nicht der Halbmarathon, dafür zog sich aber Günter Janßen vom Posten des Cheforganisators zurück. Zwölf Jahre lang hatte Janßen für den reibungslosen Ablauf am August-Janssen-Sportzentrum gesorgt und zuvor den Pfingstlauf mit Unterstützung überhaupt erst ins Leben gerufen. Zwei Jahre später schrieb Gaby Wolf Weezer Lauf-Geschichte. Mit 1:15:41 Stunde stellte sie einen neuen Streckenrekord bei den Frauen auf, der bis heute Bestand hat. In den folgenden Jahren gewann der Lauf stetig an Beliebtheit, immer neue Teilnehmerrekorde wurden aufgestellt. Der aktuelle Streckenrekord wurde im Jahre 2012 gelaufen. Der Tansanier Joseph Daudi siegte in der fabelhaften Zeit von 1:05:21 Stunde, ein Rekord der zu der Geschichte des Pfingstmarathons gehören wird. Denn am kommenden Montag wird keiner schneller sein.