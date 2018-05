Straelen: Straelen: Ausstellung über Partnerschaft mit Bayon

Straelen Bereits seit 55 Jahren existiert die Städtepartnerschaft zwischen Straelen und der kleinen französischen Stadt Bayon in Lothringen. Aus diesem Anlass eröffnete der Partnerschaftsverein "Freunde von Bayon" am Sonntag eine Ausstellung im zweiten Stock des Rathauses. Anwesend waren neben Monika Lemmen als stellvertretender Bürgermeisterin, Claudia Kurfürst, Leiterin des Stadtarchivs, und zahlreichen Straelener Bayon-Freunden auch 54 Kinder zwischen elf und 15 Jahren und neun Erwachsene aus Bayon. Verantwortlich für die Ausstellung war der stellvertretende Vereinsvorsitzende Joachim Bever, der freimütig zugab, die Arbeit etwas unterschätzt zu haben: "Wir haben sehr viel Material im Stadtarchiv gefunden. Es gibt einige Regalmeter Akten."

Entstanden sind so fünf großformatige Schautafeln, die mit Fotos, Dokumenten und informativen Texten die Freundschaft zwischen Straelen und Bayon nachzeichnen. Der Straelener Josef Engh gehörte während des 2. Weltkrieges zu einem Arbeitskommando, das aus einem Kriegsgefangenenlager nach Bayon geschickt wurde. Dr. Pierre Pierron, seit 1937 Bürgermeister von Bayon, holte ihn aus seiner Baracke und ließ ihn im Garten der Gemeinde arbeiten. Die beiden freundeten sich an und hielten auch nach dem Krieg Kontakt: "Engh konnte nicht voraussehen, dass 15 Jahre später aus seiner Freundschaft (...) eine offizielle Partnerschaft (...) werden würde."

Viele der Anwesenden entdeckten sich auf den Fotos wieder. Monika Grebbin aus Herongen und vom Vorstand des Vereins, wies ihre Söhne Fynn (zehn Jahre), Lasse (acht Jahre) und Gastsohn Jules (elf Jahre) auf besonders interessante Bilder hin: "Meine Schwester und ich waren ziemlich genau vor 30 Jahren zum ersten Mal in Bayon und haben immer den Kontakt zu unserer Gastfamilie gehalten. Mittlerweile in dritter Generation. Der Fynn freut sich schon darauf, demnächst Französisch in der Schule zu lernen, um sich besser verständigen zu können." Beim Austausch wird er im nächsten Jahr dabei sein.

Für die französischen Gäste stand im Anschluss an die Ausstellungseröffnung die Heimreise an. Laurence Villeger, Präsidentin des Freundschaftskomitees in Bayon, tröstete: "In einem Jahr treffen wir uns Ende Mai in Bayon. Wir hoffen, dass das Wetter genauso mitspielt wie dieses Mal in Straelen."