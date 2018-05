Handball: Ein großer Wurf zur Meisterschaft

Die B-Jugendlichen des TV Aldekerk freuen sich über den Einzug in das DM-Finalturnier, das in zwei Wochen in der Vogteihalle ausgetragen wird. Foto: Nebel

Aldekerk Handball: Die weibliche Jugend B des TV Aldekerk erreicht das Finalturnier um den nationalen Titel. Das Rückspiel bei der HSG Rodgau Nieder-Roden gewann der Nachwuchs deutlich mit 30:21 (16:11)-Toren. Endrunde findet in Vogteihalle statt.

Der Aldekerker Jubel im hessischen Rodgau war nahezu grenzenlos. Trainer und Mannschaft ließen sich von den mitgereisten Fans in deren grünen Jerseys feiern und bejubelten lautstark den Einzug ins Halbfinale um die deutsche Meisterschaft. Die Gäste vom Niederrhein hatten in den fünfzig Minuten zuvor eine grandiose Leistung abgeliefert und in souveräner Manier den Einzug ins Finalturnier festgemacht.

Auch Trainer René Baude hatte sehr viel Positives bei seiner Mannschaft gesehen und war nach dem Schlusspfiff voll des Lobes. "Heute hat wirklich Alles gepasst", sagte er. "Jede Spielerin hat zu 100 Prozent funktioniert, wir waren auf den Punkt fit und konnten genau das umsetzen, was wir uns vorgenommen hatten." Und das war Einiges an diesem Nachmittag. Der ATV hatte den besseren Start in die Partie gehabt und die HSG mit einem Blitzstart kalt erwischt. Nach acht Minuten bereits sah HSG-Trainer Florian Stenger sich und sein Team beim 0:4 in die Defensive gedrängt und versuchte, sein Team mit einer Auszeit in die Spur und den ATV aus dem Tritt zu bringen. Doch es war bezeichnend für die gesamte Partie, dass die Gäste auf jede noch so gut durchdachte, taktische Maßnahme die richtige Antwort fanden. Zur Pause führten die Gäste mit fünf Toren, hatten in der Gesamtrechnung neun Tore vorgelegt und waren auf einem guten Weg. "Rodgau hat nicht aufgegeben, wir mussten durchgehend auf der Hut sein", schickte Baude nach Spielschluss Komplimente an die Adresse der Hessinnen. Doch alle Gegenwehr half nichts. Die Aldekerkerinnen spielten ihren Stiefel konsequent herunter, dominierten Spiel und Gegner und kehrten mit einem deutlichen Sieg an den Niederrhein zurück.