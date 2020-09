Digitaler Unterricht : Gesamtschule hat eine „I-Pad-Klasse“

(RP) Das pädagogische Konzept der Gelderner Schule wird in digitaler Form umgesetzt. „Besonders das Planen und das Aufnehmen von Erkläraudios und -videos macht den Kindern einen Riesenspaß.

IPads im Unterricht bilden seit Gründung der Gesamtschule Geldern einen immer wiederkehrenden Bestandteil des Unterrichts. Auch das Lernen mit Hilfe von so genannten „Bausteinen“ gehört seit Schulgründung zum Konzept in allen Klassen dazu. Mit der Einführung einer so genannten „I-Pad-Klasse“ als Profilklasse im gerade gestarteten neuen 5. Schuljahr können die Vorzüge beider Lehrmethode vereint werden, wie Schulleiterin Tanja Rathmer-Naundorf erläutert: „Mit Hilfe der I-Pads können die Kinder selbständig auf ihren jeweiligen Wissensstand angepasst arbeiten. Dies stärkt die Selbständigkeit, die Fähigkeit zum Erkennen eigener Schwächen und Stärken und somit auch die Lernmotivation. Genau diese Schwerpunkte setzen wir ja auch mit unseren sogenannten „Bausteinen“, die nun teilweise digital bearbeitet werden können.“ Auch auf Schulbücher kann nun weitestgehend verzichtet werden.