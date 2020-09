St.-Clemens-Hospital Geldern : Erste Bilanz nach dem Corona-Schock

In der Hochphase der ersten Infektionswelle wurden die Testungen in einem Zelt vor dem St.-Clemens-Hospital durchgeführt. Foto: St.-Clemens-Hospital Geldern

GELDERN Im St.-Clemens-Hospital Geldern blickt man auf eine hektische Zeit zurück. Neue Abläufe haben sich bewährt. Insgesamt wurden mehr als 6000 Abstriche genommen. Bei rund drei Prozent fiel das Ergebnis positiv aus.

(RP) Vor einem halben Jahr stand die Welt von heute auf morgen Kopf. Das SARS-Cov2-Virus brachte unseren Alltag in weiten Teilen zum Erliegen. Im St.-Clemens-Hospital Geldern hingegen stieg die Belastung sprunghaft. „Als die ersten Infektionen in NRW bekannt wurden, haben wir mit den Vorbereitungen begonnen. Die Bilder aus Italien sollten sich hier nicht wiederholen“, erinnert sich der Kaufmännische Direktor Christoph Weß. Im Klartext hieß das: Intensivkapazitäten fast verdoppeln, eine Isolierstation einrichten und die Materiallager auffüllen. „Zum Glück haben alle Mitarbeiter großartig reagiert und sich weit über das normale Maß hinaus dafür eingesetzt, um unsere Patienten auch unter den schwierigen Rahmenbedingungen gut zu versorgen. Dafür möchten wir allen Kollegen aufrichtig danken.“

Wie aber sahen diese schwierigen Rahmenbedingungen aus? „Wie alle anderen Krankenhäuser konnten wir nur auf Sicht fahren, schließlich fehlte uns die Erfahrung mit dem neuartigen Virus. Wir haben uns zwar an den aktuellen Richtlinien und Empfehlungen orientiert, die änderten sich jedoch täglich“, beschreibt der Ärztliche Direktor Rupertus Schnabel das Dilemma Als Konsequenz musste beispielsweise der Prozess der Patientenversorgung und -aufnahme mehrfach angepasst werden. Immer mit dem Ziel, Infektionen so früh wie möglich zu erkennen und Ansteckungen zu verhindern. „Wir haben das Gesundheitsamt des Kreise Kleve eng in alle Entscheidungen eingebunden und uns regelmäßig mit den umliegenden Krankenhäusern abgestimmt. Die Zusammenarbeit in dieser Situation klappte hervorragend.“ Inzwischen hat sich die Lage entspannt, nicht nur aufgrund gesunkener Infektionszahlen. Die neuen Abläufe haben sich bewährt. Zu ihnen gehört auch die Testung aller Patienten vor einer stationären Aufnahme.