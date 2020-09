Neues Angebot in Geldern : „Theaterspaziergang“ durch Geldern

Neues Angebot in Geldern

Ein „Theaterspaziergang“ wie in Krefeld, findet in Geldern statt. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

GELDERN Unter dem Motto "Unterwegs zu den Bühnen der Region“ zeigen gleich fünf freie Theater Ausschnitte am Samstag aus ihren Programmen auf Straßen und Plätzen der Gelderner Innenstadt.

Eine spannende Variante zum lange vermissten Theaterbesuch bietet das Tourismus- und Kulturbüro der Stadt Geldern gemeinsam mit dem „Netzwerk freier Theater am Niederrhein" an. Am Samstag, 19. September, ab 11 Uhr lädt Geldern ein zum „Theaterspaziergang". Unter dem Motto "Unterwegs zu den Bühnen der Region" zeigen gleich fünf freie Theater Ausschnitte aus ihren Programmen auf Straßen und Plätzen der Gelderner Innenstadt.