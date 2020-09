Bürgerpreis : Dreimal „lobenswert“ für Issumer

Issum Statt im März wurde der Josef-Diebels-Bürgerpreis im September verliehen. Schuld ist Corona. Bürgermeister Brüx stellt die Bedeutung des Ehrenamtspreises heraus.

Und doch ist es anders als in den Vorjahren: Den Gerstensaft gibt es nicht frisch gezapft, sondern in Flaschen, an den Tischen sitzen weniger Menschen als sonst. Corona sorgt auch bei dieser Preisverleihung für Veränderungen. Aber darauf verzichten wollte man auf keinen Fall, betont Issums Bürgermeister Clemens Brüx. Zu wichtig sei der Preis, der das Ehrenamt in der Gemeinde würdigt. In einer kleinen Präsentation wurden die drei Gruppen vorgestellt, die sich den mit 2500 Euro dotierten Preis teilen. Alle Urkunden werden in Anerkennung für außergewöhnliche ehrenamtliche Dienste verliehen. Zu den Preisträgern zählt das Frauenteam der Kinderkleider- und Spielzeugbörse in Sevelen, die mit dem Angebot, gebrauchte Sachen anbieten zu können, etwas zum Thema Nachhaltigkeit beitragen. Mit dem Erlös werden außerdem die Kindergärten und Schulen in der Gemeinde Issum unterstützt.