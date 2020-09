Bahnhofstraße, Südwall und Markt in Geldern : Häuser und Geschäfte nach Gasaustritt evakuiert - Leck ist geschlossen

Bahnhofstraße, Südwall und Markt in Geldern

Geldern Auf einer Baustelle auf der Bahnhofstraße in Geldern ist es am Donnerstagmittag zu einem Gasleck gekommen. Daraufhin wurden Häuser im Umkreis von 100 Metern evakuiert. Die gesamte Bahnhofstraße wurde gesperrt, auch der West-und der Südwall. Auch die Geschäfte am Markt wurden geräumt. Mehrere Einsatzkräfte der Polizei und der Feuerwehr sind im Einsatz.