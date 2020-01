Durch GPS-Ortung verfolgt worden : Mann aus Venlo nach Radlader-Diebstahl in Veert an der Grenze festgenommen

Die Polizei konnte einen Mann aus Venlo festnehmen, der zuvor in Veert einen Radlader gestohlen hatte. Foto: dpa/Carsten Rehder

Geldern Am Dienstag wurde ein Mann aus Venlo an der niederländischen Grenze festgenommen, der zuvor in Veert einen Radlader gestohlen hatte. Der Eigentümer und ein Firmenmitarbeiter hatten den Mann zuvor durch GPS-Ortung verfolgt.

Ein 59-Jähriger Mann aus Venlo hat am Dienstag in Veert einen Radlader, der an der Grunewaldstraße abgestellt war, gestohlen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, konnte der Mann jedoch durch das aufmerksame Verhalten des Eigentümers und eines Firmenmitarbeiters noch kurz vor der niederländischen Grenze gestellt und von der Polizei festgenommen werden.

Um 19.25 Uhr hatte der Mann aus Venlo einen Radlader der Marke Atlas in Betrieb gesetzt, der auf einer Baustelle auf der Grunewaldstraße in Veert abgestellt war. Hierüber wurden der Eigentümer und ein Firmenmitarbeiter auf ihren Smartphones informiert, die den Radlader anhand der GPS-Ortung verfolgten.

Nach Angaben der Polizei konnten sie das Fahrzeug, dessen Neupreis mit circa 50.000 Euro beziffert wird, und den Verdächtigen kurz vor der deutsch-niederländischen Grenze stellen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.

Bei der Überprüfung des Festgenommenen stellte sich heraus, dass er bereits wegen gleichgelagerter Delikte polizeilich in Erscheinung getreten ist. Zudem habe der sichtlich unter Alkohol- und Drogeneinfluss gestanden. Daher wurde ihm auf der Polizeiwache Geldern eine Blutprobe entnommen.

Der 59-Jährige wurde am Dienstag dem Haftrichter vorgeführt. Der Radlader wurde wieder an den rechtmäßigen Besitzer ausgehändigt.

(ate)