Nach Gerichtsurteil : Issums CDU muss ihre Kandidaten noch einmal wählen

Die Versammlung ist nach einem Urteil des Verfassungsgerichts null und nichtig. Zunächst muss die Gemeinde die Wahlbezirke neu zuschneiden.

Die Aufstellungsversammlung des CDU-Ortsverbands Issum, bei der die Ratskandidaten für die Wahlbezirke zur Kommunalwahl am 13. September 2020 gewählt wurden, muss wiederholt werden. Der Hintergrund ist das (erst nach der Issumer CDU-Versammlung erfolgte) Urteil des Verfassungsgerichts Münster, in dem auch die sogenannte Stichwahl wieder eingeführt wurde.

Ein Passus des Urteils betrifft eine Neuregelung für die Wahlbezirke: In der aktuellen Gesetzesfassung erlaubt Paragraph 4 des Kommunalwahlgesetzes, dass in einem Wahlkreis die Anzahl der Einwohner um bis zu 25 Prozent von der durchschnittlichen Bevölkerungszahl nach oben oder unten abweichen darf. Der Verfassungsgerichtshof vertritt in seinem Urteil jedoch die Auffassung, dass eine verfassungskonforme Abweichung von der durchschnittlichen Bevölkerungszahl in einem Wahlbezirk grundsätzlich nicht mehr als 15 Prozent nach oben oder unten zu betragen hat. Was fast überall zur Folge hat, dass wahrscheinlich einige Wahlbezirke neu zugeschnitten werden müssen. Erst nach diesem Neuzuschnitt können dann die Ratskandidaten von der Mitgliederversammlung aufgestellt werden.