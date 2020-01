ISS Diamantene Hochzeit Eheleute Hünseler, Issum : Eheleute Hünseler feiern ihre Diamantene Hochzeit

Seit 1960 verheiratet: Anni und Heinz Hünseler feierten ihre Diamantene Hochzeit. Foto: Evers, Gottfried (eve)

SEVELEN Die Eheleute Anna und Heinrich Hünseler aus Sevelen, An der Landwehr 40, feierten am Dienstag ihre Diamantene Hochzeit. Sie haben am 14. Januar 1960 in Sevelen geheiratet. Sie hatten sich beim Feuerwehrball kennengelernt.

