Grundlage für Denkmalbereichssatzung : Kerkens Baudenkmäler genau erfasst

Denkmalgruppe im Heimatverein Aldekerk und der Geschichtsarbeitskreis im Heimatverein Nieukerk erstellen Dokumentationen.

Schon vor mehreren Jahren hatten die Denkmalgruppe im Heimatverein Aldekerk und der Geschichtsarbeitskreis im Heimatverein Nieukerk in ihrem jeweiligen Ortsteil damit begonnen, die innerörtlichen Straßen zu begehen und dabei die historische Gebäudesubstanz zu erfassen. Bei den Rundgängen wunderte sich manch ein Anwohner über die Menschen, die mit Schreibmaterialien oder Laptop in den Straßen unterwegs waren und auch noch Fotos machten. Da wurde so manches klärende Gespräch geführt, aber auch viel Wissenswertes von den Hausbewohnern eingebracht.