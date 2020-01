Beim Karneval kennengelernt : Gerd und Gerti Everaerts sind seit 60 Jahren verheiratet

Gerd und Gerti Everaerts haben sich heute vor 60 Jahren das Ja-Wort gegeben. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Geldern Es begann beim Karneval: Gerd und Gerti Everaerts haben sich in Geldern kennengelernt, in der Gaststätte „Zur Niersbrücke“ beim Karneval. Geheiratet haben sie am 15. Januar 1960. Heute feiern sie Diamantene Hochzeit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Gerd Everaerts war Seidenstoffweber in Krefeld. Er ist leidenschaftlicher Radrennfahrer bei „Blitz 02 Stenden“ und hat Fußball gespielt in Aldekerk und beim RSV Geldern. Gern erinnern sie sich an viele gemeinsame Urlaube in den Alpen und Dolomiten. Sie laufen beide jeden Tag noch so manche Kilometer und halten sich so fit. Früher haben sie auch viel gemeinsam gekegelt.