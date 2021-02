Finanzpolitik in Straelen : Straelens SPD trägt Haushalt mit

Straelen Die Sozialdemokraten in der Blumenstadt sehen wichtige Vorhaben wie das Schaffen von preisgünstigen Wohnungen in dem Zahlenwerk berücksichtigt.

Mit Planungen und Investitionen für moderne Schulräume in den Straelener Schulen und in die Ausstattung, die der Entwicklung pädagogischer Konzepte folgt, werde die Stadt weiter in die Bildung und damit in die Zukunft der Kinder investieren. Und das gelte für weitere Angebote der Stadt an ihre Bürger wie den Ausbau der Sportplätze auch in den Ortsteilen. „Stadt und Bürger Hand in Hand“, das Prinzip sieht die Straelener SPD bei solchen Maßnahmen verwirklicht. Der ehrenamtliche Einsatz in den Vereinen vervielfache die Wirkung des eingesetzten Geldes.