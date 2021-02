Abstimmung im Haupt- und Finanzausschuss : Kevelaer: Politik einig beim Haushalt

Kevelaer Die FDP spricht von einem historischen Ereignis. Erstmals hat sie in den vergangenen fünf Jahren dem Haushaltsentwurf zugestimmt. Die Grünen kritisieren die CDU.

Unterdessen trifft sich am Montag, 22. Februar, das Preisgericht, um über die Entwürfe zur Neugestaltung des Peter-Plümpe-Platzes zu diskutieren. Am Ende des Tages soll es eine Entscheidung geben, welche Büros die besten Planungsideen eingereicht haben. Die FDP hätte sich lieber eine Gesamtplanung für den ganzen Innenstadtbereich gewünscht, in das man die Fläche rund um das Kaufcenter miteinbezieht, sagt Itrich.

Die Grünen nutzten die Redezeit, um ihrem Unmut Luft zu machen. Dabei ging es weniger um den Haushalt als um das Abstimmungsverhalten der CDU bei Anträgen der Grünen. Ulrich Hünerbein-Ahlers, Fraktionssprecher der Grünen, sprach von „Fundamentalismusopposition“. Es sei offensichtlich, wo Grün draufstehe, das werde per se abgelehnt. Nicht durch ging zum Beispiel der gemeinsame Vorschlag mit der SPD, einen Streetworker für Kevelaer zu beauftragen. Denn gerade in der Corona-Krise bräuchten Jugendliche Ansprache und aufsuchende Jugendhilfe, erklärt Hünerbein-Ahlers. Lob gab es für den Bürgermeister: „Auch wenn Sie rot (SPD) sind, wir hatten noch nie einen, der so grün ist“, sagt der Grünen-Fraktionsvorsitzende in seiner kurzen Rede.