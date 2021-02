Handball : Der Kader des TV Aldekerk für die neue Saison steht

Kerken Daniel Zwarg, Maximilian Tobae und Robin Appelhans verlassen den Regionalligisten. Der ehemalige Junioren-Nationalspieler Marcel Görden und Cedric Linden verstärken das Team von Trainer Nils Wallrath.

Die Saison in der Handball-Regionalliga der Herren ist für den TV Aldekerk mittlerweile gelaufen. Handball Nordrhein, das Gremium, das den Spielbetrieb in der vierthöchsten Klasse organisiert, plant jetzt noch, mit interessierten Mannschaften eine Aufstiegsrunde abzuwickeln, wenn der Corona-Lockdown für den Amateursport in absehbarer Zeit beendet wird. Der TV Aldekerk hat seine Bereitschaft signalisiert, an der Runde teilzunehmen. „Denn das würde meiner Mannschaft die Chance geben, noch einmal Spiele unter Wettkampfbedingungen zu absolvieren. Wir würden ohne großen Druck in diese Partien gehen und es nehmen, wie es kommt“, sagt Nils Wallrath, Trainer des ATV.