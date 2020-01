Beerenbrouckstraße in Geldern : Tempo 80 soll Raser ausbremsen

Dieser Baum auf der Beerenbrouckstraße ist mit Herzen übersäht. Er erinnert an einen tödlichen Unfall im Jahr 2017. Es war einer von vielen schweren Unfällen auf der Landstraße in den vergangenen Jahren. Fotos: Kensbock. Foto: Verena Kensbock

Geldern Die Beerenbrouckstraße zwischen B58 und Kapellen gilt als Raserstrecke und Unfallschwerpunkt. Ein Fahrer wurde auf der kurvigen Landstraße einmal mit 202 Stundenkilometern geblitzt. Doch nun gilt Tempo 80.

Ein Baum auf der Beerenbrouckstraße lässt das Herz vieler Autofahrer für einen Moment stocken. Der Baumstamm ist übersäht mit Herzen, auf dem Boden steht eine Vase mit einer frischen Rose, in einer Laterne brennt eine Kerze. An diesem Baum starb am 9. Februar 2017 ein 28-jähriger Niederländer. Viele schwere Unfälle haben sich bereits auf der Beerenbrouckstraße ereignet, der Baum erinnert zumindest an diesen einen. Um das Risiko von Unfällen zu verringern, gilt dort nun ein Limit von Tempo 80.