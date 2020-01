Brand in Geldern : Brennender Adventskranz löste Feuer mit zwei Toten aus

Geldern Am Sonntag sind zwei Personen bei einem Hausbrand ums Leben gekommen. Nun steht die Ursache fest: Ein brennender Adventskranz hat das Feuer ausgelöst.

In Geldern hat sich am Sonntagabend eine Tragödie ereignet: Ein Ehepaar starb bei einem Feuer in seinem Haus. Nun steht die Brandursache fest. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hat ein mit Kerzen bestückter Adventskranz im Wohnzimmer des Hauses den Brand verursacht. Das habe ein Sachverständiger am Donnerstag festgestellt.