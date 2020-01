Neue Angebote und Menschen in Kerken : Jeder muss seine Stärken einbringen

Niels Ketteler ist Pastoralreferent. St. Dionysius Kerken ist seine erste offizielle Stelle nach der Ausbildung. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Der 24-Jährige ist Pastoralreferent in St. Dionysius Kerken. Er macht das Team in der Pfarrgemeinde komplett und gibt einen Ausblick auf neue Angebote und Veränderungen in der Kirche.

Mit dem leitenden Pfarrer Stenz, Pastor Charles Raya machen Sie als Pastoralreferent das Team von St. Dionysius komplett. Damit hat Bischof Rolf Lohmann Wort gehalten, dass es mehr Geistliche in der Gemeinde geben soll. Pastor Theodor Prießen, der nach St. Willibrord nach Kleve ging, hatte erklärt, dass es für einen Seelsorger alleine zu viel Verwaltungsarbeit und zu wenig Zeit für die Seelsorge gegeben hätte. Wie sieht die Aufgabenverteilung zwischen ihnen drei aus? Immerhin gehören zu der fusionierten Pfarrei drei Kirchorte.

Niels Ketteler Bei der Klausurtagung haben wir über die Aufgabenstellung gesprochen. Die Struktur ergibt sich nach den Altersgruppen, nicht nach dem Ort. Charles Raya ist für die Kindergärten und Taufen zuständig und begleitet die Kinder bis zur Kommunion. Ich setze danach an. Pfarrer Stenz hat nicht nur die Leitungsverwaltung in der Pfarrei, er ist auch Seelsorger, grob gesagt deckt er große Teile der Seelsorge für die Erwachsenen ab, und er hat neben den Aufgaben Bruderschaften und Kultur auch viele weitere Bereiche. Justus Frantz ist das nächste große Ereignis, was 2020 ansteht. So kann die Pfarrei nur gewinnen, wenn jeder seine Stärken einbringt.

Info Jugendgottesdienste 2020 in Kerken Termine Immer einmal im Monat samstags: 11. Januar 18.30 Uhr in St. Dionysius Nieukerk, 1. Februar in St. Peter und Paul Aldekerk, 7. März 18.30 Uhr in St. Dionysius Nieukerk, 4. April 18.30 Uhr in St. Thomas Stenden, 2. Mai 17 Uhr in St. Peter und Paul Aldekerk. Veranstalter ist die katholische Kirchengemeinde St. Dionysius Kerken.

Bischof Lohmann hatte an dem Abend, an dem die Entscheidung verkündet wurde, dass Prießen die Gemeinde verlässt, über die tiefen Gräben gesprochen, die es vor allem zwischen den Ortschaften Aldekerk und Nieukerk gibt. Haben Sie davon gewusst, als sie nach Kerken kamen?

Ketteler Ich bin vorher gründlich über den Konflikt informiert worden. Das Bistum hat von Anfang an mit mir auch darüber gesprochen als es um die Besetzung der Stelle ging. Ich konnte mich darauf einstellen. Gerade bei den jungen Menschen erlebe ich den Konflikt aber nicht. Ich denke, dass die Gräben kleiner werden, auch wenn sie sicherlich an einigen Stellen noch da sind.

Wie kann man das Zusammenwachsen innerhalb der Pfarrei fördern?

Ketteler Zum einen hat der Ursprung des Konflikts keinen direkten Zugriff auf uns drei „Neuen“. Wichtig ist, dass der Konflikt nicht das Leben der Pfarrei bestimmt. Alle drei Gemeindeteile, Aldekerk, Nieukerk und Stenden, sind wichtig und bekommen die Zeit, die sie verdienen. Man kann auch mal was gemeinsam unternehmen, wie den Messdienertag, den wir gemacht haben.

Was steht Neues oder Besonderes für 2020 an?

Ketteler Ich habe einen Gottesdienst für Jugendliche konzipiert „Take it“. Der erste ist am 11. Januar. Es ist ein Gottesdienst von Jugendlichen für Jugendliche mit modernen Texten und modernen Gebeten. Er ersetzt einmal im Monat eine Vorabendmesse und findet reihum in den verschiedenen Kirchen statt. Ich kann mir aber auch Gottesdienste außerhalb der Kirche vorstellen, eine Idee wäre am Eyller See.

Wie ist Ihre Prognose. Wird das Konzept angenommen werden?

Ketteler Es gibt Leute, die auch den klassischen Sonntagsgottesdienst brauchen. Das hat alles seinen Platz in der Gemeinde. Wir haben allerdings Konkurrenz in der Nähe, wo Herr Olding mit seinen v-Gottesdiensten sehr stark ist. Konkurrenz ist das falsche Wort. Aber die Gottesdienste sind ein Angebot, dass Jugendliche sehr stark wahrnehmen. Die Frage ist, wie oft sie in die Kirche gehen und wenn sie den einen Gottesdienst besuchen, ob sie dann auch zum anderen gehen.

Wird es bei Ihren Gottesdiensten auch Lichteffekte und Nebelmaschine geben?

Ketteler Lichtinstallation ist durchaus eine Frage, um ein anderes Raumgefühl zu erzeugen. Ich habe im Moment keine Nebelmaschine und ich glaube nicht, dass es der entscheidende Punkt wird. Ich habe außerdem auch nicht vor, ein neues v-the experience zu machen. Es ist auch gerade schwierig festzulegen, bis wo geht die Gemeinde mit. Wichtig ist mir, dass Jugendliche einen Gottesdienst so gestalten, wie sie ihn für richtig halten. Ich werde nur einschreiten, wenn ich das Gefühl habe, es hat nichts mit Gott zu tun.

Jugendliche, die den Gottesdienst gestalten, wie wichtig sind die Ehrenamtlichen generell für die Gemeinde vor Ort?

Ketteler Ich würde sagen, sie sind eine unglaubliche Bereicherung. Das sehe ich zum Beispiel auch an Norbert Käfer und Johannes Bonn, die den Beerdingungsdienst in unserer Kirchengemeinde übernehmen. Sie kennen die Familien und leisten damit einen wichtigen Teil für das Seelsorge-Team. Daran sieht man, jeder Mensch hat Stärken und Möglichkeiten, seinen Platz zu finden.

Ehrenamtliche, sind Sie die Zukunft der Kirchen?

Ketteler Ohne die Menschen funktioniert Kirche nicht. Wichtig ist, dass niemand überfordert wird. Es muss immer eine Lösung gewählt werden, die zur Gemeinde passt. Sie kann vom Ehrenamt oder auch von einem starken Priesterteam getragen sein. Mir ist wichtig, dass die Menschen, die Gemeinde ausmachen, sich wohlfühlen. Dazu gehören auch die Jugendlichen. Sie sollen sich angenommen fühlen, so wie sie sind.

Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen Pastoralreferent zu werden? Und warum nicht Priester?

Ketteler Bis ich 16 Jahre alt war, war ich mir sicher, dass ich Chemie studieren wollte. Mit dem Pastoralreferenten in meiner Heimatgemeinde, ich komme aus Velen aus dem West-Münsterland, habe ich gute Gespräche geführt und war auf christlichen Freizeiten. Da merkte ich: Chemie ist es nicht mehr. Ich möchte Frau und Kinder, da war klar, ich werde Pastoralreferent, nicht Priester. Ich habe eine Freundin. Die Frage nach der Hochzeit stand schon im Raum. Es muss der passende Moment sein, genauso wie für Kinder. Kerken ist meine erste offizielle Stelle nach der Ausbildung.

Wie lange werden Sie bleiben?