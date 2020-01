Ehrung in Kerken : Seit 20 Jahren im Kerkener Rat

Kerken Ellen Westerhoff (SPD) bringt viel Fachwissen mit in die Arbeit ein.

Dass es so eine lange Zeit werden würde, hatte sie sich nicht vorgestellt, als sie sich erstmals zur Kandidatur bereit erklärte: Ellen Westerhoff ist seit 20 Jahren Mitglied im Kerkener Gemeinderat. Im Michael-Buyx-Haus in Nieukerk nutzte Bürgermeister Dirk Möcking bei der letzten Ratssitzung des Jahres die Gelegenheit, der SPD-Ratsfrau zu ihrem besonderen Jubiläum zu gratulieren. Er bedankte sich für ihr ununterbrochenes 20-jähriges Engagement im Rat.

Seit ihrem Eintritt in den Gemeinderat ist Ellen Westerhoff Mitglied im Bau-, Umwelt- und Planungsausschuss sowie im Wahlprüfungsausschuss. Kein Zufall: Sie ist vom Fach, und ihr Rat wird gern aufgenommen. Der diplomierten Architektin liegen die Erhaltung und Pflege der historischen Bausubstanz in Kerken besonders am Herzen. Als langjährige Denkmalpflegerin bei der Stadt Viersen kann sie auf ein umfangreiches Fachwissen zurückgreifen, das sie in die Rats- und Ausschussarbeit immer wieder einfließen lässt.