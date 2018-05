Erkrath: Vogelkundliche Wanderung für Frühaufsteher

Erkrath Unter Führung von Wolfgang Sternberg und Helga Willmes-Sternberg vom Nabu veranstalten Bündnis 90/Die Grünen Erkrath am Samstag, 9. Juni, eine vogel- und naturkundliche Wanderung durch das Stindertal.

Treffpunkt ist um 6 Uhr in der Frühe der Parkplatz an der Stindermühle, Stindertalweg 50. Barbara Geiss-Kuchenbecker vom Grünen Ortsvorstand: "Eigentlich bin ich Langschläferin, aber für dieses besondere Erlebnis stehe ich natürlich früh auf. Hier lernt man unter sehr fachkundiger Anleitung von Helga Willmes-Sternberg und Wolfgang Sternberg mit allen Sinnen die Natur in ihrer Vielfalt wahrzunehmen und wert zu schätzen.