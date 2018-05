Erkrath: Bürgerbus stellt Fahrgastrekord auf

Erkrath Mit 3000 Personen monatlich beförderte der Verein so viele Mitfahrer wie nie.

Finanziell habe der Kauf des neuen Busses zwar ein großes Loch in die Vereinskasse gerissen. Es habe den Etat aber nicht über Gebühr belastet. Das berichtete Kassiererin Sabine Habel jetzt bei der Hauptversammlung. Die gute Vorsorge durch Bildung von Rücklagen habe sich also bezahlt gemacht. Der BBV Erkrath sei zwar ärmer geworden, ist aber weiterhin schuldenfrei.

Da der Bürgerbusverein auch Gewerbesteuerzahler ist, steht er zurzeit mit der Stadtverwaltung in Erfolg versprechenden Gesprächen, erläuterte der Vorsitzende. Diese Gespräche haben das Ziel, eine gute Unterstellmöglichkeit für beide Busse zu finden. Der Bürgermeister hat bereits signalisiert, dass dazu unter Umständen ein städtisches Grundstück genutzt werden kann. Die Gespräche dazu dauern noch an.

Weitere Ereignisse werfen ihre Schatten voraus: Am Donnerstag, 7. Juni, werden die bisher sehr erfolgreichen "Krimi-Touren" durch eine "Lyrik-Tour" ergänzt. Diese Abendfahrten sind bislang so erfolgreich, dass sie regelmäßig ausverkauft sind, heißt es vom Bürgerbusverein. In sein neues Geschäftsjahr geht der Verein unverändert mit Wolfgang Peter als Vorsitzender, Sabine Habel als Kassiererin, Bernhard Lenze (verantwortlich für die Technik) und Rudi Birkenstock (Geschäftsführer).