Unbekannte überfallen Tankstelle in Erkrath

Erkrath Die Polizei fahndet nach zwei Männern, die die Angestellte einer Tankstelle in Hochdahl mit einem Messer und einem Beil bedroht haben. Sie flohen in unbekannte Richtung.

Bargeld in noch unbekannter Höhe erbeuteten am Freitagabend gegen 21 Uhr noch unbekannte Täter bei einem Raubüberfall einer Tankstelle an der Haaner Straße in Hochdahl.