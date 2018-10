Die Heukrise setzt auch dem Reiterhof Gut Rodeberg in Unterbach zu

Erkrath/Unterbach Der trockene Sommer hat der Landwirtschaft enorm zugesetzt. Das wirkt sich auch auf Reitbetriebe wie Gut Rodeberg aus: Weil die schlechte Ernte den Preis für Heu in die Höhe treibt, muss Besitzerin Christina Helm kräftig draufzahlen.

Auf der Suche nach Anbietern, die noch Bestände vorrätig haben, hat sie nun auch einige schwarze Schafe kennengelernt, die nicht nur mit ihrer Ware spekulieren. „Wir haben letzte Woche einen Lieferanten mit einem voll beladenen Hänger wieder weggeschickt“, so Helm. Dass dieser die verabredete Liefermenge eigenmächtig erhöht hatte, wäre ja noch in Ordnung gewesen, dass er aber den vereinbarten Preis ebenfalls deutlich nach oben „anpasste“, ließ sie nicht mit sich machen. Zurzeit weiden die 14 Pferde und Ponys von Gut Rodeberg sowie vier weitere vom Tierschutzverein Düsseldorf auf dem Hof untergebrachte Tiere noch auf den Wiesen des Hofs. Spätestens ab November muss Helm jedoch mindestens zwei Ballen Heu pro Woche zufüttern. Um die Versorgung ihrer Tiere unter den aktuellen Bedingungen sicherzustellen, hat sie den Preis für Reitstunden von 20 auf 24 Euro erhöhen müssen. Ein Gehalt zahlt sich die Diplom-Heil- und Sprachtherapeutin, die auf ihrem Hof Menschen mit und ohne Beeinträchtigung mit ebensolchen Pferden zusammenbringt, schon lange nicht mehr aus. Ihre Tiere möglichst artgerecht zu halten, sie gesund zu ernähren und ihnen auch im hohen Alter ein schönes Leben zu ermöglichen, gehört ebenso zum Helms Konzept wie denjenigen eine Chance zu geben, die von anderen längst abgeschrieben wurden. Da ist zum Beispiel Walaika, ein ehemaliges Rennpferd, das mit einem Sehnenschaden und anderen Problemen mit vier Jahren aus dem Rennsport ausscheiden musste. Oder Lou, ein Deutsches Reitpony, das sein linkes Auge verlor, sein Leben aber dank seines Pferde-Kumpels Max so gut meistert, dass es weiterhin sogar geländesicher ist. Bei Christina Helm haben sie alle eine neue Heimat gefunden, keinen noch so schweren „Fall“ hat sie aufgegeben. Und das will sie auch in Zukunft nicht: „Die Pferde sind unsere Mitarbeiter und Freunde und haben es verdient, in Würde alt zu werden und ihren Lebensabend auf Gut Rodeberg verbringen zu dürfen“, sagt sie. Täglich drei oder sogar vier Stunden im Reitunterricht oder in Reittherapien mitzulaufen, ist für keines der Tiere mehr möglich. Maximal ein bis zwei Stunden sind die Senioren noch im Unterricht, manche nur noch zwei- oder dreimal pro Woche. Entsprechend gering fallen die Einnahmen aus. Die Pferde aus wirtschaftlichen Gründen abzugeben, widerspräche nicht nur Helms Idealismus, sondern auch dem Konzept, das sie seit 2005 auf ihrem Hof vermittelt.