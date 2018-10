Erkrath : Schmiedestraße: Baugruppe will starten

Das alte Schulgebäude in Millrath soll bis auf Böden, Decken, Betonstützen und Treppenhaus entkernt und mit barrierefreien Wohneinheiten gefüllt werden – bezugsfertig in nur einem Jahr Umbauzeit. Foto: RP/Wolfgang Teiwes

Erkrath Die Verzögerungen rund um das Forum Sandheide haben auch den Zeitplan für Erkraths interessantestes Bauprojekt durcheinandergebracht: Den Umbau der Realschule Schmiedestraße zu altengerechten Wohnungen.

Nur wenige Bauprojekte starten pünktlich, aber im Fall Schmiedestraße 2 haben die – allesamt pensionierten – Bauherren wirklich ein dringliches Problem: Sie werden schließlich auch nicht jünger und wollten die altengerechten, barrierefreien Wohnungen, die sie für die Schmiedestraße planen, eigentlich auch noch selbst in Anspruch nehmen. „Unsere jüngsten Mitstreiter sind knapp unter 60, die Ältesten schon 80 Jahre alt“, sagt der Kopf der Baugruppe, der Erkrather Architekt Wolfgang Teiwes.

16 bis 17 Wohnungen sollen entstehen, zur Auswahl stehen Einheiten mit 60 bis 70 oder 80 bis 90 Quadratmeter Wohnfläche, ein Mix aus förderungsfähigen Sozialwohnungen (nur mit Wohnberechtigungsschein zu beziehen) und Genossenschaftswohneinheiten. Elf von ihnen sind schon vergeben, Interessenten können also noch einsteigen in das Projekt, das die neue Nutzung der alten Realschule vorsieht: Sie wird bis auf Decken, Böden, Betonstützen und Treppenhaus entkernt und in Modulbauweise in nur einem Jahr (der Rohbau inklusive Keller steht ja schon) zu modernen, energieeffizienten Wohneinheiten umgestaltet.

Info Interessenten können sich noch melden Foto: Janicki, Dietrich (jd-) Wer mehr über das Projekt erfahren und gegebenenfalls mit einsteigen möchte, aber noch Fragen zu den Bedingungen und zur Finanzierung hat, kann sich mit Architekt und Projektleiter Wolfgang Teiwes in Verbindung setzen, Details erfahren und herausfinden, ob er ein Kandidat für die Schmiedestraße 2 ist. Alle Einheiten werden rollstuhlgerecht ausgebaut und das Gebäude bekommt einen Aufzug. Kontakt Mail an initiative.dependance.hochdahl@gmail.com

Ein für Erkrath bislang einmaliges Architekturprojekt, das Leuchtturmcharakter haben könnte – wenn es den endlich losgehen könnte. Voraussetzung dafür ist der Umzug der jetzt noch in dem Gebäude ansässigen Einrichtungen (etwa die Erkrather Tafel) in das Forum Sandheide, das in einem von der Stadt erworbenen Gebäude an der Hildener Straße entstehen soll. Weil es dort Verzögerungen gab (RP berichtete), hat sich an der Schmiedestraße noch nichts bewegt.



Jetzt sieht es danach aus, dass die Tafel Ende 2019/Anfang 2020 umziehen kann. Aber das Entscheidende fehlt der Baugruppe Schmiedestraße noch: Die Rechtssicherheit, also der Kaufvertrag für das Grundstück, dessen Eigentümerin die Stadt ist. Immerhin gibt es einen Ratsbeschluss, der der Gruppe ein Vorkaufsrecht sichert. 2500 Quadratmeter braucht sie für ihr Vorhaben. Um den Prozess zu beschleunigen, kann die Baugruppe auf einen vom Land NRW bestellten und bezahlten Moderator zurückgreifen, denn für ihr ausgefallenes Projekt wurden Fördermittel bewilligt. Das Team, zu dem unter anderen Werner Rutz, ehemaliger Leiter des Erkrather Planungsamts, und Joachim Niehus, einst Vorstandsmitglied der Wohnungsbaugenossenschaft des Amtes Gruiten, gehören, brennt darauf, seine weitreichenden Pläne in die Tat umzusetzen.