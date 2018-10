Erkrath: Land gibt 57.000 Euro für Grünflächen in Sandheide

Erkrath Gute Nachrichten für die Kinder in Sandheide: Das Land gibt Fördergeld, mit dem unter anderem auch Spielflächen im Viertel hergerichtet werden sollen.

Das Konzept ist eine Gesamtplanungsaufgabe, bei der eine Strategie zur Aufwertung der Grün- und Spielflächen in der Sandheide erarbeitet wird. Dazu werden der Bestand und die Bedürfnisse vor Ort analysiert, um schließlich Prioritäten und Handlungsschwerpunkte herauszuarbeiten. Ziel ist es, die Aufenthaltsqualität, Zugänglichkeit und Nutzbarkeit der öffentlichen Grün- und Freiflächen in der Sandheide zu verbessern. In dem Konzept sollen unter anderem die vorgegebenen Maßnahmen aus dem Integrierten Handlungskonzept „Sandheide“ genauer ausgearbeitet werden – so beispielsweise die Verbesserung des Umfeldes des Mahnerter Bachs oder die Aufwertung der Spiel- und Bolzplätze. Zudem werden die Landschaftsarchitekten Schwerpunkte für die Flächenaufwertung herausarbeiten.