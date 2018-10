Reiner Spiegel, Seelsorger in der JVA Düsseldorf, fordert bei einem Gesprächsabend in Unterfeldhaus Bildung für Häftlinge

ERKRATH „Es ist Irrsinn, bei 850 Insassen keine Schule zu haben“, sagte Reiner Spiegel, Gefängnisseelsorger in der Justizvollzugsanstalt Düsseldorf, bei einem Gesprächsabend in Unterfeldhaus. Ein beeindruckender Auftritt.

Pfarrer Reiner Spiegel ist seit 1984 Gefängnisseelsorger in der JVA Düsseldorf. In diesen 34 Jahren hat er die unterschiedlichsten Charaktere kennengelernt und viele Schicksale gesehen. In dieser Woche war Spiegel zu Gast in Erkrath und berichtete bei Gottesdiensten in St. Johannes und St. Mariae Himmelfahrt in Unterbach über seine Arbeit. Am Mittwoch gab es einen Gesprächsabend im Gemeindezentrum Unterfeldhaus.