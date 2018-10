Unbekannte Täter haben am Freitag eine Tankstelle an der Max-Planck-Straße in Erkrath überfallen. Die Polizei sucht Zeugen.

Erkrath Die Täter waren maskiert, die Erkrather Polizei sucht dringend nach Zeugen.

(RP) Gegen 20.30 Uhr meldete am Freitag ein 66-jähriger Angestellter einen Überfall auf die von ihm betreute Tankstelle an der Max-Planck-Straße. Kurz zuvor waren zwei maskierte Personen in die Tankstelle gestürmt. Während einer der Täter unter Vorhalt einer Schusswaffe Bargeld und Zigaretten forderte, stand der zweite Täter Schmiere. Nachdem sie die Beute – mehrere Hundert Euro und Zigaretten – in einer großen weißen Tüte verstaut hatten, flüchteten sie zu Fuß in Richtung Feldheider Straße. Eine sofort eingeleitete örtliche und überörtliche Fahndung führte bislang nicht zur Festnahme der Täter. Der Geschädigte, der unverletzt geblieben war, beschreibt die flüchtigen Täter wie folgt: zirka 1,75 Meter groß, unauffällige, normale Statur, bekleidet mit dunkler Oberbekleidung und Jeanshose. Beide trugen zum Zeitpunkt des Überfalls schwarze Sturmhauben und sprachen akzentfrei Deutsch. Zeugen des Vorfalls, die etwas beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der jederzeit erreichbaren Polizei in Erkrath unter Telefon 02104 94806450 in Verbindung zu setzen.