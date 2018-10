In Erkrath brannte erneut ein Fahrzeug.

Erkrath Brandstiftung wird nicht ausgeschlossen.

(hup) Nachdem bereits am nächtlichen Donnerstagmorgen gegen 1.40 Uhr vor der Sternwarte in Hochdahl ein Kleintransporter trotz Feuerwehreinsatz komplett ausgebrannt war, wurden Polizei und Feuerwehr schon am Donnerstagabend gegen 21.50 Uhr erneut zu einem brennenden Fahrzeug in Hochdahl gerufen. Diesmal stand an der Willbecker Straße der Innenraum eines Toyota Aygo in Flammen. Der Wagen war auf dem Parkplatz hinter dem Gebäude mit der Hausnummer 67 abgestellt. Die Feuerwehr brachte das Feuer zwar schnell unter Kontrolle, ein Totalschaden des Pkw konnte aber nicht vermieden werden. Nach ersten Schätzungen liegt der Sachschaden bei rund 8000 Euro. Wie bei dem Brand an der Sedentaler Straße liegt die Ursache auch diesmal noch im Dunkeln – Brandstiftung werde nicht ausgeschlossen, teilt die Polizei mit. Sie hat weitere Ermittlungen eingeleitet, zumal Zeugen mehrere männliche Jugendliche beobachtet hatten, die zum Tatzeitpunkt auf dem Parkplatz waren und sich dann entfernten. Sie werden folgendermaßen beschrieben: zirka 17 bis 25 Jahre alt, zwei der jungen Männer sollen etwa 1,90 Meter groß sein, eine weitere männliche Person zirka 1,70 Meter groß, dunkel gekleidet.