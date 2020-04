Polizei sucht Zeugen : Unbekannte sprengen Geldautomaten in Unterfeldhaus

Foto: dpa/dpa, jan ggr iku

In der Nacht zu Donnerstag, 23. April, haben bislang unbekannte Täter am Niermannsweg in Unterfeldhaus einen frei stehenden Geldautomaten gesprengt. Anschließend flüchteten die Täter in einem dunklen Wagen vom Tatort.

(hup) Um kurz nach 2.30 Uhr waren gleich mehrere Anwohner in Erkrath-Unterfeldhaus von einem Knall aus dem Schlaf gerissen worden. Als sie auf die Straße blickten, sahen sie, dass mehrere Personen an der Kreuzung Niermannsweg/Millrather Weg augenscheinlich einen dort frei stehenden Geldautomaten gesprengt hatten.

Die Männer waren gerade dabei, mehrere Säcke in ein bereit stehendes schwarzes Auto zu laden. Anschließend fuhren sie in hohem Tempo in Richtung Rothenberger Straße davon, vermutlich in Richtung Autobahn 46. Die Zeugen informierten umgehend die Polizei, die sofort intensive Fahndungsmaßnahmen nach dem flüchtigen Auto einleitete. Dabei wurde auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt.

Die Polizei konnte bei ihren Fahndungsmaßnahmen bislang jedoch keine verdächtigen Personen ausfindig machen. Auch die Suche nach dem Fahrzeug verlief bislang erfolglos. Währenddessen nahmen Polizeibeamte noch in der Nacht den Tatort an der Kreuzung Niermannsweg/Millrather Weg auf und sicherten ersten Spuren.

Wie die Täter die Sprengung des Geldautomaten bewerkstelligen konnten, ist noch nicht geklärt und weiterhin Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Ebenfalls noch ungeklärt ist, wie viele Täter an der Sprengung beteiligt waren. Dazu gibt es aktuell ebenso widersprüchliche Zeugenaussagen wie zu dem Fabrikat des Fluchtautos.

Der Automat wurde bei der Sprengung erheblich beschädigt. Wie hoch der Sach- und Beuteschaden ist, ist aktuell jedoch noch nicht genau geklärt, die Ermittlungen dauern an. Die Polizei fragt: Wer hat in der Nacht zum Donnerstag, 23. April, rund um die Kreuzung Niermannsweg/Millrather Weg verdächtige Beobachtungen gemacht oder kann Hinweise geben auf das flüchtige Auto?