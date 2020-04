Die aktuellen Zahlen : Es gibt 258 Erkrankte im Kreis Mettmann

(RP) Einer Vorgabe des Landesgesundheitsministeriums entsprechend wurde das Berichtswesen der Gesundheitsämter zu den Corona-Fallzahlen umgestellt. Das Ministerium will als Basis für die offizielle Kommunikation des Landes ausschließlich auf labortechnisch bestätigte Krankheitsfälle abheben.

Entsprechend den Landesvorgaben bereinigt verzeichnet der Kreis Mettmann am Mittwoch kreisweit 258 Erkrankte. Erkrankte gibt es in Erkrath 11, in Haan 10, in Heiligenhaus 14, in Hilden 28, in Langenfeld 22, in Mettmann 34, in Monheim 10, in Ratingen 44, in Velbert 58 und in Wülfrath 27. 464 Personen gelten inzwischen als genesen.