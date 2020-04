Finanzspritze : Land NRW investiert 320.000 Euro in Erkrather Straßen

Land NRW investiert 320.000 Euro in Erkrather Straßen

(hup) Für den Erhalt von Landesstraßen sind im aktuellen Haushalt 2020 insgesamt 185 Millionen Euro vorgesehen. Erkrath erhält davon 320.000 Euro, informiert der Landtagsabgeordnete Christian Untrieser (CDU).

Für 2020 ist in Erkrath die Sanierung der Fahrbahndecke der ehemaligen L403 in Erkrath-Hochdahl Hautstraße/Hildener Straße auf einer Länge von zwei Kilometern geplant. Viel zu lange sei die Verkehrsinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen auf Verschleiß gefahren worden, sagt Untrieser.