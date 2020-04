Erkrath : Interview, Musik und Comedy bei Erkraths Couchgig Nr. 2

Die Idee von Lutz Kraft, samstags Programm zur Unterhaltung der Daheimgebliebenen zu machen, entwickelt sich zum Erfolgsmodell.

Am Samstagabend hatte sich „Stockis Bistro 2“ im Unterfeldhauser Rewe-Markt erneut in ein Studio verwandelt, aus dem die zweite Folge von „Dein Couchgig für Erkrath“ live gesendet wurde. Das eingespielte Team um Ideengeber Lutz Kraft hatte diesmal neben Enrico Palazzo and Friends als musikalische Gäste und mit David Werker zusätzlich einen Comedian zu Gast.