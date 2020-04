Bruchweg in Viersen-Dülken : Täter sprengen Geldautomaten an Supermarkt

Ein Ermittler der Polizei steht vor dem gesprengten Geldautomaten. Foto: Günter Jungmann

Viersen In der Nacht zu Donnerstag haben Unbekannte den Geldautomaten an einem Supermarkt am Bruchweg in Viersen-Dülken gesprengt. Ein Polizeihubschrauber war im Einsatz.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Tat geschah kurz vor 3.30 Uhr an einem Supermarkt am Bruchweg, wie eine Sprecherin der Polizei sagte. Die Täter sprengten einen Geldautomaten, der sich in einem Häuschen an der Außenseite befand.

Die Täter konnten flüchten. Ein Polizeihubschrauber suchte in der Nacht nach den Verdächtigen, die weiter auf der Flucht sind. Ob sie Beute machen konnten, ist noch unklar.

Bereits in den letzten Wochen wurden mehrfach Geldautomaten in Viersen und der Region gesprengt, unter anderem in Boisheim und an der Lindenstraße. In ganz NRW sind im ersten Quartal des Jahres deutlich mehr dieser Straftaten begangen worden. Ein Grund dafür könnte die Corona-Krise sein.

(top)