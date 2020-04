Polizei in Mönchengladbach : Täter sprengen Geldautomaten in Hardt

Mönchengladbach Am Samstagmorgen haben unbekannte Täter einen Geldautomaten der Volksbank im Stadteil Hardt gesprengt. Sie konnten flüchten.

Gegen 4.50 Uhr haben die Täter an der Vorster Straße Gas in den Automaten geleitet und ihn so aufgesprengt, berichtet die Polizei. Die Täter flüchteten anschließend mit einem dunklen Audi RS3 (Limousine) in Richtung Hardter Landstraße und weiter über die A52 in Fahrtrichtung Düsseldorf.