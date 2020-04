Einsatz der Polizei : Betrunkener Erkrather rastet aus

Erkrath Scheinbar ohne jeden Grund prügelte ein 22-Jähriger auf zwei 18-Jährige ein. Er wehrte sich gegen seine Festnahme, und als die Polizei ihm Handschellen anlegte, kamen mehrere Personen hinzu und störten, so dass die beiden Beamten Verstärkung rufen mussten.

(arue) Am Dienstagabend (21. April) hat ein betrunkener 22-Jähriger einen größeren Polizeieinsatz auf dem Neuenhausplatz in Erkrath ausgelöst. Der Erkrather hatte dort zwei 18-Jährige angegriffen und auf einen von ihnen in brutaler Art und Weise eingeschlagen. Glücklicherweise wurden die beiden Opfer nicht schwer verletzt. Die Polizei konnte den aggressiven 22-Jährigen festnehmen.

Glücklicherweise bekam ein Security-Mitarbeiter eines nahen Supermarktes die Auseinandersetzung mit und zerrte das Opfer von seinem Angreifer weg. Der couragierte Zeuge brachte den 18-Jährigen und seinen gleichaltrigen Freund zu ihrer Sicherheit in den benachbarten Supermarkt. Der 22-Jährige versuchte nun, sich gewaltsam Zugang in den Supermarkt zu verschaffen und die beiden 18-Jährigen erneut anzugreifen.

Dabei wehrte sich der Erkrather derart, dass ihm die Polizisten Handschellen anlegen mussten. Während der Sachverhaltsaufnahme erschienen allerdings gleich mehrere bis dato Unbeteiligte auf dem Neuenhausplatz. Die Personengruppe störte die polizeilichen Maßnahmen erheblich, so dass die zuerst vor Ort erschienenen Polizeibeamten nach und nach immer mehr Verstärkung an den Neuenhausplatz rufen mussten. Währenddessen wurde auch ein Rettungswagen gerufen. Sanitäter behandelten die beiden leicht verletzten 18-Jährigen ambulant – sie gaben an, im Anschluss selbst weitere ärztliche Behandlung in Anspruch nehmen zu wollen.