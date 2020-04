Polizei sucht Zeugen : Unbekannte brechen bei Feuerwehr in Birten ein

Xanten Nach einem Einbruch in ein Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr im Xantener Ortsteil Birten wendet sich die Polizei an die Bevölkerung. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sollen sich melden.

Unbekannte Täter sind zwischen Mittwoch 14.30 Uhr und Donnerstag 7.30 Uhr in das Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr in Birten eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, zerschlugen die Einbrecher mit einem unbekannten Gegenstand ein Fenster an der linken Gebäudeseite und gelangten so in das Innere des Gebäudes. Ob sie etwas mitgenommen haben, ist noch unklar. Die Polizei sucht Zeugen und bittet um sachdienliche Hinweise, Tel. 02801 71420.