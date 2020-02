Es wurden Vorschläge gesammelt : Bürger wollen konsequenten Einsatz fürs Klima

Erkrath Anregung bei einer Info-Veranstaltung: Mal die seit über einem Jahr defekte Heizung der Carl-Fuhlrott-Hauptschule reparieren, die den Schulbetrieb behindert und Energie verschwendet.

Nach einer kurzen Vorstellung der bisher in Erkrath getroffenen und geplanten Maßnahmen waren die Bürger aufgerufen, ihre eigenen Ideen und Vorschläge zu fünf Themenfeldern aufzuschreiben und an Pinnwände zu heften. Danach wurden die Ergebnisse im Dialog zwischen Bühne und Publikum besprochen.

Andere Vorschläge gingen mehr ins Detail, wie Steingärten zu verbieten, Recyclingpapier zu verwenden oder private Stromerzeugung zu fördern. Ein Teilnehmer mahnte an, dass bereits 400 Kommunen unter 20.000 Einwohner in Deutschland „Car Sharing“ anböten. Christoph Schultz winkte an: „Wir haben mit mehreren Anbietern gesprochen, aber die haben zurückgezogen. Und um einen eigenen Pool an Grundverbrauch aufzubauen, hat die Verwaltung zu wenige Fahrzeuge“.