Freizeittipps für Nichtjecken : Springen statt schunkeln

Kreis Mettmann Wer nicht so gern die Pappnase auf hat, der braucht selbst zum Sessions-Endspurt dem Rheinland nicht zu entfliehen. Es gibt Alternativen wie Wandern oder Saunieren.

(og/gut) Einmal durchatmen in der Stille der Natur und die idyllische Hügellandschaft rund um den Neanderland-Steig entdecken: Auf 17 Etappen können Wanderer und Spaziergänger winterliche Wälder und Gipfel mit teils malerischem Weitblick genießen. Die vom Hauptweg abzweigenden Entdeckerschleifen leiten Neugierige auf die Spuren von Geschichte und Kultur sowie anderen Besonderheiten der Region. Leuchtende Augen bei Kindern ruft das Eiszeitlichen Wildgehege Neandertal in Erkrath hervor, wo Tarpane und Wisente auf der Winterweide stehen.

Wülfrath Das Café Schwan, Schwanenstraße 4, in Wülfrath serviert die über die Region hinaus beliebte Bergische Kaffeetafel. In den Kutscherstuben, Dorfstraße 6, stehen neben hausgemachten Waffeln auch kräftige Suppen und Pfannengerichte auf der Speisekarte.

VfB Stuttgart trainiert in Langenfeld : Gomez und Co auf dem VfB-Platz

Ganz besondere innere Ruhe kehrt im Vabali Spa ein, das mitten in der Natur am Elbsee liegt und mit Pools und zehn verschiedenen Saunen zum Abschalten von Alltag und Getümmel einlädt. Gleich an der Stadtgrenze zu Hilden in Düsseldorf, Schalbruch 210.