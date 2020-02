Clever Feld : Pläne für Feuerwache nehmen Gestalt an

Erkrath Der Grundriss hat die Form eines Zimmermannshammers und fügt sich in die vorhandenen Gelände-Linien ein.

Bisher ist der geplante Neubau der Feuer- und Rettungswache in Hochdahl vor allem durch immense (geschätzte) Kosten und Kritik an seinem Standort (Clever Feld) aufgefallen. Doch so langsam kommt Bewegung in die Sache.