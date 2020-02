Erkrath : Musikprojekt bringt 300 Kinder zum Singen

Erkrath „Wer hat Angst vor Drakula?“, ihr Lieblingslied, sangen jetzt mehr als 300 Hochdahler Grundschulkinder im Bürgerhaus. Anlass war das Gästekonzert des Singpause-Projekts in Erkrath, zu dem alle Förderer und Unterstützer eingeladen waren.

Und nicht nur auf Deutsch, sondern auch auf Polnisch, Hebräisch und sogar Finnisch, ohne Textvorlage – einfach so. Die anderen Erkrather Kinder der KGS Johannesschule, GGS Regenbogenschule Kempen/Unterfeldhaus, Millrath und Willbeck hatten ihre Konzertauftritte schon Anfang dieses Jahres. Sabine Schimke, Projektleiterin der Erkrather Singpause, sagte bei ihrer Begrüßung, dass Singen nicht nur ganz viel Freude mache, sondern dass es auch die soziale Kompetenz fördere sowie den gegenseitigen Respekt. Und sie bedankte sich bei den vielen Erkrather Unterstützern in Verwaltung, Politik und Gesellschaft, die mit Bürgermeister Christoph Schultz zum Konzert gekommen waren.

Manfred Hill, Initiator des Düsseldorfer Singpauseprojekts, war ebenfalls nach Hochdahl gekommen, um sich für die vorbildliche Erkrather Unterstützung zu bedanken. 16.000 Grundschulkinder in 17 Städten profitieren inzwischen von seiner Initiative, eine Erfolgsgeschichte der besonderen Art. Schon 20 Kinderkonzerte wurden in den vergangenen Jahren in der Düsseldorfer Tonhalle organisiert. „Und dann sind Eltern dabei“, hat Manfred Hill erfahren, „die in ihrem Leben noch nie in einem Konzert waren“.

Kulturförderung für groß und klein, sozusagen. Erfahrene Musikpädagogen werden von der Singpause-Organisation in die Grundschulen entsandt, um regelmäßig jede Woche mit den Kindern zu musizieren. Verabschiedet von ihren Kindern in Sandheide hat sich in diesem Konzert Christiane Reichert. Sie wird in Zukunft das Theater an der Luegallee in Düsseldorf-Oberkassel leiten. Ihre schauspielerischen Talente haben die Kinder wirklich genossen, wie die totale Konzentration während des Hochdahler Konzerts verriet.