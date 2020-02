Unterfeldhaus : Bürgerverein modernisiert seinen Internetauftritt

Erkrath Die Homepage von „Unterfeldhaus Aktiv“ wurde auch an die Anforderungen fortschreitender Handynutzung angepasst.

So einiges war im Laufe der zehn Jahre zum festen Bestandteil der Vereins-Agenda geworden. Dreck-weg-Tage, Lesungen, Betriebsbesichtigungen, Vorträge, gemeinsame Ausflüge – Aktionen, die sich bewährt haben. Das zeigte sich jetzt auch bei der Jahresversammlung im Clubhaus des TC 82 Erkrath, berichtet Heide Horn vom Vorstand. In seinem Rückblick umriss Vorsitzender Wolfgang Haase die Aktivitäten des vergangenen Jahres. Überrascht wurden die Vereinsmitglieder an diesem Abend mit der Präsentation der neuen Homepage, die termingerecht ins Internet gestellt worden war. Aufgeräumt, moderner gestaltet und kostengünstiger, wie Beisitzer Horst Feldmann seine Vorstellung einleitete. Und weil er die Homepage angesichts fortschreitender Handynutzung auch diesen Anforderungen angepasst hatte, gab es dazu vor Ort eine Gebrauchsanweisung.

Beim Blick auf die Aktivitäten in 2020 konnte der Vorsitzende gleich die ersten festen Termine mitteilen: Am 29. Februar ist Dreck-weg-Tag; am 13. Juni wird die nun schon fünfte Box für Sandspielzeug aufgestellt. Sie enthalten eine „Basisausrüstung“ – eigenes Spielzeug kann auch gelagert werden. Mit den Boxen möchte der Verein kleinen Kindern und ihren Eltern das Spielplatz-Dasein erleichtern. Eine Aktion des Vereins auf Spielplätzen in Unterfeldhaus, die auf große Zustimmung gestoßen sei, nicht nur in der Bürgerschaft. Denn auch im Spielplatz-Konzept der Stadt werde sie als beispielhaft für ehrenamtliches Engagement erwähnt. Noch nicht terminiert ist die zum festen Programm gehörende „Lesung im Wohnzimmer“. Stattfinden wird sie im Frühjahr oder im Herbst. Unter die Lupe genommen werden soll im Sommer die Beschilderung im Stadtteil Unterfeldhaus: Was fehlt und wäre wünschenswert, was ist zu viel?