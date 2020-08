Unmut über Bebauungspläne : Bürgerbegehren bleibt unzulässig

Über die geplante Bebauung der Neanderhöhe gehen die Meinungen in der Stadt weit auseinander. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Erkrath Streit gibt es über die Zählweise bei der Abstimmung über dieses Thema in der letzten Ratssitzung vor der Sommerpause. Der Antrag der Grünen, die Abstimmung wiederholen zu lassen, wurde mehrheitlich abgelehnt.

Der Stadtrat hat sich am ersten Sitzungstag nach den Ferien zu einer Sondersitzung getroffen. Anlass war die Verwirrung um eine Abstimmung in der Ratssitzung am 18. Juni zum Thema „Bürgerbegehren Neanderhöhe“. Die Grünen-Fraktion hatte die Sondersitzung beantragt, um über die „nachträgliche Änderung“ des Ergebnisses zu diskutieren und im besten Fall eine erneute Abstimmung zu erzwingen.